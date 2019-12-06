انطلاق التقييم السنوي لكوسكواد في الفيزيك والبودي بيلدنج

تنظم مؤسسة «KO Squad»، اليوم وغدا، التقييم السنوي لعام 2019 الخاص بضم لاعبين جدد لرياضات الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينج (كمال الأجسام)، في أكبر تجمع شبابي داخل الصالة المغطاة باستاد المقاولون العرب، ويبلغ عدد المشاركين في اختبارات التقييم هذا العام 3 آلاف متسابق بزيادة 700 متسابق عن تقييم الموسم الماضي الذي أقيم بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.



وذلك في حدث هو الأكبر في عالم رياضة كمال الأجسام في مصر والوطن العربي، وفي إطار نشر الثقافة الرياضية في المجتمع وتحفيز الشباب على ممارسته.



وتشهد اختبارات التقييم كل عام إقبالا كبيرًا من الشباب للحصول على فرصة الانضمام للفريق والفوز بالرعاية لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية، الذي يسعى إليه الكثير من الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.



وسيكون هناك طاقم تحكيم أجنبي لاختيار المتسابقين الفائزين بالرعاية لمدة عام، مكون من: "توم كوليمان، شون راي، جيمس ألكسندر ليس، كريس كورمير، جو بالينجر، شارلي جارفورث".



واعتادت (KO Squad) تحت إشراف مؤسسها إسلام قرطام، تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية خلال السنوات الماضية؛ لإعطاء الفرصة للشباب وتجديد الدماء داخل الفريق.



فريق «KO Squad» يضم أكثر من 50 لاعبا في جميع الفئات، منهم 9 لاعبين محترفين، شارك منهم اثنان في البطولة الأرقى (Mr.Olympia) لعام 2019، وهما أحمد عبد الجليل عن فئة الفيزيك، وهاني سعيد عن فئة الكلاسيك فيزيك.



يشار إلى أن فريق (KO Squad) أنشئ في الأعوام الماضية لدعم ومساندة الأبطال المصريين في العديد من الألعاب، حيث يمثل الفريق في أكثر من لعبة؛ مثل الفيزيك والبودي بيلدينج والـstreet workout والألعاب المائية وكرة القدم.