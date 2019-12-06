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أخبار العالم

إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية بالكويت.. تفاصيل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:53 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات الكويتية خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 723 لسنة 2019 بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية.

وتضمن القرار الوزارى 3 نقاط رئيسية جاء فيه:

٭ مادة أولى: يعفى المعاق من دفع كل الرسوم الحكومية مقابل انتفاعه بالخدمات العامة المقدمة من الوزارة في قطاعات النقل، الاتصالات والخدمات المساندة وخدمات المشتركين.

٭ مادة ثانية: يقتصر الإعفاء المقرر للمعاق في المادة السابقة على تلك الخدمات المقررة لشخصه وليس كصاحب رخصة تجارية.

٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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