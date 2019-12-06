إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية بالكويت.. تفاصيل

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات الكويتية خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 723 لسنة 2019 بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية.



وتضمن القرار الوزارى 3 نقاط رئيسية جاء فيه:



٭ مادة أولى: يعفى المعاق من دفع كل الرسوم الحكومية مقابل انتفاعه بالخدمات العامة المقدمة من الوزارة في قطاعات النقل، الاتصالات والخدمات المساندة وخدمات المشتركين.



٭ مادة ثانية: يقتصر الإعفاء المقرر للمعاق في المادة السابقة على تلك الخدمات المقررة لشخصه وليس كصاحب رخصة تجارية.



٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.