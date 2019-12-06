رامي صبري يفوز بجائزة أفضل مطرب عربي.. وأصالة: مبروك يا رومتي

أعلن الفنان رامي صبري عن فوزه بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب وذلك من خلال التصويت من الوطن العربي.



ونشر رامي صبري، صورة علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" بعد حصوله علي الجائزة، وعلق "رامي" علي الصورة قائلا: "فزت بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب وذلك من خلال تصويت من الوطن العربي".



وهنأت الفنانة السورية أصالة رامي صبري لفوزه بتلك الجائزة وعلقت علي الصورة قائلة: "مبرووك يا رومتي ولسه بكرا احلي".



يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري البوم "فارق معاك" الذي تم طرحه خلال العام الجاري من إنتاج شركة "نجوم ريكورد".