ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي صبري يفوز بجائزة أفضل مطرب عربي.. وأصالة: مبروك يا رومتي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:51 م
رامي صبري - أصالة
رامي صبري - أصالة
Advertisements
قسم الفن
أعلن الفنان رامي صبري عن فوزه بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب وذلك من خلال التصويت من الوطن العربي.

ونشر رامي صبري، صورة علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" بعد حصوله علي الجائزة، وعلق "رامي" علي الصورة قائلا: "فزت بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب وذلك من خلال تصويت من الوطن العربي".

وهنأت الفنانة السورية أصالة رامي صبري لفوزه بتلك الجائزة وعلقت علي الصورة قائلة: "مبرووك يا رومتي ولسه بكرا احلي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري البوم "فارق معاك" الذي تم طرحه خلال العام الجاري من إنتاج شركة "نجوم ريكورد".
رامي صبري يفوز بجائزة أفضل مطرب عربي.. وأصالة: مبروك يا رومتي
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد فضيحتها الأخيرة .. جوهرة: أنا صاروخ وبحب الرجالة.. فيديو

موظفة متهورة تخاطر بعملها لتنفيذ مقلب مزعج في مديرها.. شاهد ما حدث

تسبب الموت السريع.. مقترح برلماني لـ منع بيع الحبة القاتلة فى الصيدليات

قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني | اعرفها

بشهادة ميسي.. ساديو ماني حافي القدمين الذي منعته العنصرية من معانقة الكرة الذهبية

يورجن كلوب يكشف عن سبب غياب محمد صلاح أمام إيفرتون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موظفة متهورة تخاطر بعملها لتنفيذ مقلب مزعج في مديرها.. شاهد ما حدث

مريضة تعود للحياة بعد موت استمر 6 ساعات.. شاهد

هنتغدى إيه النهاردة.. حضري أرز بسمتي مع بانيه مشوي