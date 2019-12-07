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جامعة حلوان فى اسبوع... تحصد ٢٧ميدالية ببطولة متحدى الإعاقة.. تنظم ندوة بعنوان حياتك تهمنا.. وامتحانات الفصل الدراسى الاول 30 ديسمبر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
  • ٢٧ ميدالية تحصدها جامعة حلوان ببطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية
  • ندوة توعوية بجامعة حلوان بعنوان«حياتك تهمنا»
  • 30 ديسمبر بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة حلوان

نظمت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "حياتك تهمنا" حاضر فيها الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب والدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة مركز الإرشاد النفسي والدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مركز العلاج الاجتماعى. 

تضمنت الندوة توعية الطلاب بقيمة الحياة وكيفية التغلب على الضغوطات وفن التعامل مع الأزمات، ونوهت إلى أن مراكز الدعم الاجتماعى والنفسى المتوفرة بالجامعة (مركز العلاج الاجتماعى بكلية الخدمة الإجتماعية ومركز الإرشاد النفسي بكلية التربية) والتى هدف إلى مساعدة الطلاب وتوفير النصح والمشورة اللازمة لهم. 

حصل طلاب جامعة حلوان من متحدى الإعاقة على العديد من الحوائز ببطولة ذوى الاحتياجات الخاصة للجامعات المقامة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، برعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث حصد طلاب الجامعة ٢٧ ميدالية متنوعة في بطولة متحدي الإعاقة للجامعات المصرية والتى شارك فيها ٢١ جامعة مصرية خلال الفترة من ٢٧ نوفمبر حتى ١ ديسمبر ٢٠١٩.

وقد تنوعة ميداليات جامعة حلوان و مراكز الطلاب ماببن ( ٨ ميداليات ذهب و ١٠ ميداليات فضيه و ٩ ميداليات برونزية )

وأعلنت أغلب كليات جامعة حلوان جداول التخلفات للفصل الدراسى الاول بحيث تبدأ امتحانات التخلفات يوم الاحد ٨ ديسمبر ٢٠١٩و تستمر لمدة اسبوع.

بالإضافة إلى أنه بدأ إعلان الجداول الابتدائية لامتحانات الفصل الدراسى الاول بحيث تبدأ الامتحانات من ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ و تستمر حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٠

ويخوض امتحانات التخلفات الطلاب الراسبون فى مادة أو مادتين فقط وملتحقين بسنة دراسية جديدة غير باقين للإعادة.

ويجب على الطلاب المتخلفين فى مادتين على الأكثر خوض الامتحانات والنجاح فيها وألا يرسب بها الطالب للمرة الثانية ما يعرضه للرسوب بالسنة الدراسية كاملة.
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