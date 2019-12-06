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مرأة

مش هتصدق.. حل فعال لمشاكل حبوب الوجه

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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رضوى حسام
تعد مشكلة حب الشباب، من أصعب المشاكل التي ترهق جميع النساء، فهن يحتجن للعناية ببشرتهن بشكل متواصل، كما أن استخدام المستحضرات التجميلية الصناعية يسبب آثارا جانبية لهن فى كثير من الأحيان.

وكشف موقع health line، عن وصفة سحرية من الطبيعة، قادرة على التخلص من حب الشباب، لتحصلي على وجه رائع وشديد الجاذبية.

- مكونات وصفة إزالة حب الشباب:

علبة زبادى
ملعقة خل تفاح

- طريقة الاستعمال:

- خلط علبة الزبادى مع ملعقة خل التفاح.

- التقليب جيدا حتى يصبح قوام الزبادي مثل الكريم.

- نغسل الوجه جيدا ثم نجففه بشكل جيد.

- يوضع الخليط على الوجه 3 مرات فى الأسبوع، ويترك حتى يجف تماما، ثم يغسل بالماء الفاتر.
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