احصلي على بشرة نظيفة بأفضل طريقة طبيعية

يعتبر أهم خطوة في العناية بالبشرة هو تنظيفها بشكل عميق، وهناك العديد من مستحضرات التجميل التي من شأنها أن تعمل على تنظيف البشرة، لكن بالتأكيد فاعلية المكونات الطبيعية أفضل بكثير.



وقدم موقع "health line" طريقة تحضير غسول طبيعى من عسل النحل يساعد فى الحفاظ على جمال وصحة البشرة ويغني عن المستحضرات الصناعية.



• المكونات :-

عصير ليمون

ملعقتان عسل نحل





• طريقة التحضير:-



- اخلطى جميع المكونات جيدا وضعيها فى زجاجة واحفظيها فى الثلاجة.



- اغسلى وجهك بالخليط لوضعه على البشرة لمدة 5 دقائق مع تدليك الوجه بحركات ناعمة دائرية



- ومن ثم اغسليه بالماء البارد وقومي بتنشيفه بفوطة ناعمة.