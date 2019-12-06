مع المحترم.. نجم مسرح مصر برفقة هشام سليم في الجيم

نشر الفنان محمد السيد نجم مسرح مصر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بصحبة الفنان هشام سليم".



وظهر نجم مصر برفقة هشام سليم في الجيم وهما يؤديان التدريبات الرياضية وعلق على الصورة قائلًا: "مع المحترم والعسل".



وأعلن أشرف عبدالباقي لجمهور فرقة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، الذي انطلق خلال موسم عيد الأضحى الماضي سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.



وأسس الفنان أشرف عبدالباقي فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة إم بي سي مصر.



كانت آخر أعمال النجم هشام سليم مسلسل "كلبش 3" من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف.

