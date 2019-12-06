تدريب على ركلات الترجيح في مران الإسماعيلي لمواجهة الإعلاميين غدا بـ كأس مصر

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، تدريباته، مساء اليوم، استعدادا للقاء الاعلاميين، غدا فى إطار دور الــ32 من بطولة كأس مصر.



المران استمر ما يقرب من 90 دقيقة، وشهد حضور "أنوس" عضو اللجنة الفنية، ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات، وجرى خلاله تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.



المجموعة الأولى خرجت لاحقا من قائمة الفريق، خاضت تدريبات بدنية شاقة، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات خططية وفنية، شملت التسليم والتسلم والتسديدات.



وشهد المران، تحفيزا من جانب الجهاز الفنى، للاعبين، على بذل قصارى جهدهم، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية، تم إيقافها عدة مرات؛ من أجل اصلاح الأخطاء، والعمل على زيادة الفاعلية الهجومية.



وخصص الجهاز الفنى، تدريبات على ركلات الترجيح؛ تحسبا للجوء إليها، وسط تألق لثنائى حراس المرمى، خاصة محمد مجدى.