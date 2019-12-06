للشياكة عنوان | شاهد 20 صورة تكشف أناقة هنا شيحة

تحرص الفنانة المصرية هنا شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورها الجديدة.



واعتادت الفنانة المتميزة هنا شيحة، على مشاركة متابعيها دائما أبرز الإطلالات التى تظهر بها سواء فى السهرات أو الإطلالات الكاجوال، حيث تتميز هنا شيحة بتوع إطلالاتها بشكل دائم بما يناسبها ويبرز جمالها.



كما تحرص دوما على تنوع بين التصميمات والأزياء المختلفة، فهى لا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.



حيث تتمتع هنا شيحة بذوق رفيع فى اختيار الأزياء، فهى تعتمد على اختيار الملابس التى تبرز جمالها وما يتماشى مع قوامها الرشيق، كما تقوم بتنسيق المكياج المناسب لجمالها الرقيق الذي يزيد من جمال إطلالتها ويمنحها مظهرا جذابا.



اعتادت هنا شيحة على عدم المبالغة سواء في اختيار الملابس أو المكياج، حيث اعتاد الجمهور على جمالها الطبيعي البسيط الملائم لها.

