الأزمات النفسية أغربها.. 8 أسباب لحدوث الإمساك عند الأطفال

يعاني الكثير من الأطفال من الإمساك المتكرر، والتي تكون أعراضه آلاما حادة في المعدة وبكاء شديد وهذا يرجع لعدة أسباب، فتعرف عليها وفقًا لموقع "very well family".



أسباب الإمساك عند الأطفال:



- جفاف الجسم وعدم شرب المياه بكميات كبيرة.



-عدم تناول أطعمة تحتوي على ألياف.



- تناول بعض الأطعمة بكثرة التي تسبب إمساكا شديدا مثل الحليب والجبن والموز.



- أخذ بعض الأدوية ولاسيما مضادات الحموضة وأدوية الألم المخدرة.



- مرور الطفل بأزمة نفسية.



عدم قيام الطفل بأي نشاط والجلوس لأوقات طويلة.



- انسداد الأمعاء.



- مشاكل الغدد الصماء مثل قصور الغدة الدرقية.



