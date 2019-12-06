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مرأة

دراسة تكشف المدة الحقيقية لإصابة الطفل بالحصبة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:26 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تشير دراسة جديدة إلى أن مناعة الحصبة المنقولة من الأم إلى طفلها الوليد قد تستمر لمدة 3 أشهر فقط، ويقول الخبراء إن الأطفال الرضع يتركون عرضة للحصبة قبل أن يحصلوا على التطعيم الأول في عمر عام واحد.

ووفقًا لموقع healthline، يقول الخبراء أنهم لا يتوقعون تغيير جدول التطعيم في مرحلة الطفولة، نتيجة أن الأجسام المضادة للأمهات المنقولة أثناء الحمل يمكن أن تحمي الطفل حديث الولادة من هذه العدوى.

وتشير الأبحاث المنشورة اليوم في مجلة طب الأطفال إلى أن هذه المناعة المشتركة قد تتضاءل بنسبة 3 أشهر ، وليس 1 سنة كما كان يعتقد سابقًا.

والأطفال أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالحصبة بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، لذلك يجب رعايتهم بشكل جيد.

ويجب وجود توصية مخصصة للآباء والأمهات تجاة التطعيم وفقًا للجدول الزمني الموصى به لجميع الأمراض، وأن يكونوا على إطلاع بما يحدث بالقرب منهم أو في الأماكن التي تسافر إليها ، واستشارة طبيب الاطفال.

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