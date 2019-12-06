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مرأة

ظهور حب الشباب .. تعرفي على أعراض وعلاجات الصلع عند السيدات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:46 م
تعرفي على اعراض وعلاجات
تعرفي على اعراض وعلاجات الصلع عند السيدات
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حياة عبد العزيز
تساقط الشعر من المشكلات التي تعاني منها اغلب الفتيات، فتساقط الشعر له العديد من الأنواع واصعبهم الصلع.

كشفت الدكتورة مروة دهب استشاري الامراض الجلدية خلال لقائها ببرنامج هي وبس ان اعراض الصلع هي ظهور الشعر الخشن في الوجه، وانتشار حب الشباب وظهور فروة الرأس من الشعر.

ونصحت السيدات اللاتي يعانون من الصلع بعدة نصائح ومنها:

- إذا كان هناك مرض ما يسبب الصلع يمكن علاجه مما يعمل على تحسن الشعر.

- أما إذا كان الصلع عند السيدات وراثي فمن الطبيعي أن تستمر السيدة على تناول الأدوية التي تحتوي على مادة المينوكسيديل بنسبة 5 بالمئة ولكن سيتوقف في فترات الحمل والرضاعة ويستبدل بأدوية أخرى.

- الاهتمام بتناول فيتامينات أخرى كفيتامين د والحديد والزنك للعمل على تحسن حالة الشعر وخاصة إذا كانت هذه الفيتامينات بنسب قليلة في الجسم ويتحدد ذلك بعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية.
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