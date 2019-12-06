كشف حساب| التخطيط تطلق تطبيقا إلكترونيا لتوعية المواطنين

يرصد موقع صدى البلد الأخباري اعمال وأنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الأسبوع الماضي، والتي جاء على رأسها إطلاق تطبيق المحمول "شارك" 2030؛ للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما.
وزارة التخطيط تطلق تطبيق المحمول "شارك 2030"..تفاصيل
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تطبيق المحمول "شارك ٢٠٣٠" المعني بعرض البرامج، والمشروعات، ومؤشرات الأداء التنموية.
وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن تطبيق المحمول "شارك" تم إطلاقه بشكل مُحدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.
دعم القارة السمراء اقتصاديا.. مصر تستضيف مؤتمر الجمعية الأفريقية للإدارة
استضافت مصر مؤتمر المائدة المستديرة الأربعين للجمعية الأفريقية للإدارة العامة والتنظيم، والذي عقد برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي فى الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الحالي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعتز باستضافة هذا الحدث الأفريقي المهم في إطار اعتزازها الدائم بانتمائها الأفريقي، وفي ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لهذا العام، وتأكيدًا على التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التطوير والإصلاح الإداري المختلفة، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يسهم في تعزيز التوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية في جميع دول إفريقيا لتتكامل جهودهم مع جهود باقي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في تحقيق التنمية.
التخطيط تشارك بجناح الحكومة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT
تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجناح الحكومة المصرية، خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT التى تنطلق اليوم، وتستمر حتى 4 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار The Digital Experience، وهو يعد الحدث السنوي الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا.
ويشارك بجناح الحكومة المصرية هذا العام عدة وزارات وجهات تستعرض الخدمات الرقمية الجديدة وجهود التحول الرقمي التى تبذلها الدولة بهدف تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وهى الخدمات التى تقدمها تلك الجهات بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
إطلاق البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إطلاق البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء في الفترة من ٨ إلي ١١ من ديسمبر الجاري وذلك في إطار جهود وزارة التخطيط لنشر ثقافة الأداء والتخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة، من خلال التوسع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء.
وصرحت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة يعد هو أكبر برنامج تدريبي في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء.
وزارة التخطيط تطلق تطبيق المحمول "شارك 2030"..تفاصيل
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تطبيق المحمول "شارك ٢٠٣٠" المعني بعرض البرامج، والمشروعات، ومؤشرات الأداء التنموية.
وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن تطبيق المحمول "شارك" تم إطلاقه بشكل مُحدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.
دعم القارة السمراء اقتصاديا.. مصر تستضيف مؤتمر الجمعية الأفريقية للإدارة
استضافت مصر مؤتمر المائدة المستديرة الأربعين للجمعية الأفريقية للإدارة العامة والتنظيم، والذي عقد برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي فى الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الحالي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعتز باستضافة هذا الحدث الأفريقي المهم في إطار اعتزازها الدائم بانتمائها الأفريقي، وفي ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لهذا العام، وتأكيدًا على التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التطوير والإصلاح الإداري المختلفة، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يسهم في تعزيز التوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية في جميع دول إفريقيا لتتكامل جهودهم مع جهود باقي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في تحقيق التنمية.
التخطيط تشارك بجناح الحكومة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT
تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجناح الحكومة المصرية، خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT التى تنطلق اليوم، وتستمر حتى 4 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار The Digital Experience، وهو يعد الحدث السنوي الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا.
ويشارك بجناح الحكومة المصرية هذا العام عدة وزارات وجهات تستعرض الخدمات الرقمية الجديدة وجهود التحول الرقمي التى تبذلها الدولة بهدف تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وهى الخدمات التى تقدمها تلك الجهات بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
إطلاق البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إطلاق البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء في الفترة من ٨ إلي ١١ من ديسمبر الجاري وذلك في إطار جهود وزارة التخطيط لنشر ثقافة الأداء والتخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة، من خلال التوسع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء.
وصرحت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة يعد هو أكبر برنامج تدريبي في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء.