كشف حساب| التخطيط تطلق تطبيقا إلكترونيا لتوعية المواطنين

استضافت مصر مؤتمر المائدة المستديرة الأربعين للجمعية الأفريقية للإدارة العامة والتنظيم، والذي عقد برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي فى الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الحالي.وقالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعتز باستضافة هذا الحدث الأفريقي المهم في إطار اعتزازها الدائم بانتمائها الأفريقي، وفي ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لهذا العام، وتأكيدًا على التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التطوير والإصلاح الإداري المختلفة، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يسهم في تعزيز التوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية في جميع دول إفريقيا لتتكامل جهودهم مع جهود باقي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في تحقيق التنمية.تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجناح الحكومة المصرية، خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT التى تنطلق اليوم، وتستمر حتى 4 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار The Digital Experience، وهو يعد الحدث السنوي الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا.ويشارك بجناح الحكومة المصرية هذا العام عدة وزارات وجهات تستعرض الخدمات الرقمية الجديدة وجهود التحول الرقمي التى تبذلها الدولة بهدف تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وهى الخدمات التى تقدمها تلك الجهات بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إطلاق البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء في الفترة من ٨ إلي ١١ من ديسمبر الجاري وذلك في إطار جهود وزارة التخطيط لنشر ثقافة الأداء والتخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة، من خلال التوسع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء.وصرحت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة يعد هو أكبر برنامج تدريبي في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء.