محمود علاء ينشر صورة قبل لقاء أول أغسطس غدا في دوري أبطال إفريقيا

نشر النجم محمود علاء مدافع نادى الزمالك، صورة له، على "انستجرام"، قبل يوم من لقاء الفريق بنظيره فريق أول أغسطس الأنجولي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.



ويلتقى فى تمام الساعة 9 من مساء غد السبت، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، نظيره فريق أول أغسطس الأنجولي، على ملعب استاد السلام.



‏وتذاع مباراة الزمالك وأول أغسطس بطل أنجولا، على قناتي "بي إن سبورتس hd1" و"تايم سبورت"، وعلى التردد الأرضي للتليفزيون المصري.



وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول فى الزمالك، عن قائمة الفريق، والتى ضمت كلا من:



- حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل



- خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي



- خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي



- خط الهجوم: مصطفى محمد.