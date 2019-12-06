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أخبار العالم

أكثر من 3000 بلاغ | نائب أمريكي يطالب أوبر بتحرك عاجل بشأن الاعتداءات الجنسية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:40 م
شركة أوبر للنقل الذكي
شركة أوبر للنقل الذكي
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب الأمريكي بيتر ديفازيو طالب شركة "أوبر تكنولوجيز" للنقل الذكي بتحرك عاجل، بعدما كشفت الشركة أمس الخميس أنها تلقت أكثر من 3 آلاف بلاغ باعتداءات جنسية، وقعت في الولايات المتحدة خلال العام الماضي وحده، الذي نفذت الشركة خلاله 1.3 مليار رحلة.

وأشاد ديفازيو بشجاعة الشركة في الكشف عن المعلومات المذكورة، لكنه طالب أوبر وشركات أخرى ببذل المزيد لصياغة سياسات أكثر إحكامًا للتدريب وآليات للإبلاغ عن الانتهاكات.

وقال ديفازيو "ينبغي أن نؤكد كدولة أن الأمان أولوية وأن حوادث التحرش والاعتداءات الجنسية لن تمر مرور الكرام أينما ومتى وقعت".

وكان ديفازيو قد طرح مشروع قانون في نوفمبر الماضي للسماح بتتبع ومنع الحوادث من الوقوع في شركات النقل الذكي المختلفة، وقد تم تمرير مشروع القانون في لجنة النقل والبنية التحتية، ولا يزال ينتظر التمرير في جلسة عامة لمجلس النواب.

وقالت شركة "أوبر"، التي تمارس أنشطتها في 70 دولة، إنها ملتزمة بالشفافية وتحسين آليات المحاسبة والأمان، مؤكدة أنها ستستفيد من تقريرها في اتخاذ "الخطوات المقبلة" الضرورية لمنع مثل هذا النوع من الحوادث في دول أخرى.

وأوضحت الشركة في تقريرها أن 99.9% من رحلاتها البالغ عددها 2.3 مليار رحلة عامي 2017 و2018 قد مرت دون حوادث.
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