100 ألف رغيف يوميا..الأسمرات كومباوند متكامل لأهالي العشوائيات

تعمل أجهزة محافظة القاهرة على مواصلة أعمال الإزالة بمنطقة الرزاز بالدويقة، وغيرها من المناطق العشوائية بمصر القديمة مثل عين الحياه وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود تمهيدا لتطويرها.



ومؤخرا تم حصر الأسر المقيمة بالرزاز والبالغ عددهم حوالي 370 أسرة لنقلهم وتسكينهم بمساكن الأسمرات 3، وذلك فى إطار استمرار جهود المحافظة وخطواتها الجادة فى ملف مواجهة العشوائيات وتطويرها، خاصة إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالدويقة بحي منشأة ناصر طبقًا لتقارير اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة ونقل سكانها إلى مساكن آمنة.



وفي سياق متصل أكد عبد الله عطية، سكرتير حى الاسمرات، أنه تم تسكين أكثر من 1200 أسرة من المناطق المذكورة وهي الرزاز وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود بحى الاسمرات 3.



وعن آلية الاستقبال أكد أن الحى يقدم كل ما يحتاجه المواطن ، ويتم تعريف الأسر الجديدة بالخدمات الموجودة وامكانية الاستفادة من كافة الخدمات الموجودة بالحي الجديد.



وأوضح أن التطوير ليس مكانا فقط وانما يتم تطوير الإنسان النقول من المناطق العشوائية من خلال تنظيم ندوات واعمال مسرحية بقصر ثقافة الأسمرات.



من جانبه قال عبد الله عوض، مدير مجمع خدمات الاسمرات، إن المجمع يضم مخبز بلدى بطاقة 100 ألف رغيف يوميا، وهناك مطعم ومنافذ لبيع الاسماك والسلع الغذائية وخدمات سلعية أخرى للسكان.



كما يتوفر خدمات طبية على أعلى مستوى بالمركز الطبي علاوة على ارفاق الشباب في مركز الشباب والزج بهم في البطولات الدوليىة والمحلية.



جدير بالذكر أنه تم تسكين 11 الف أسرة فى الاسمرات 1 و2 من قاطنى المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة والتي تم إزالتها مؤخرا لتطويرها.



وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أنه نقل السكان يتم في الوحدات السكنية المجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة اللازمة بمشروع الأسمرات طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والذي يشمل كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين المنتقلين إليها.



ويضم مشروع الأسمرات 3 ملاعب ووحدات صحية وحضانات أطفال ومنافذ توزيع أغذية ومخبز ومسجد وكنيسة بالإضافة إلى إنشاء 176 محلا تجاريا أسفل العمارات البالغ عددها 124 عمارة تضم ( 7298 ) وحدة سكنية تم إنشاؤها بتكلفة تقارب 2 مليار جنيه .

