نجوم الرياضة في عزاء والد نجم الاتحاد السكندري.. فيديو

تلقى هشام محمد، لاعب النادى الأهلى السابق والاتحاد السكندرى الحالي، خبر وفاة والده، عقب مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى بطولة الدوري المصري، وعاد إلى القاهرة فور علمه بالخبر.



وأقيم عزاء والد نجم الأهلى السابق عقب صلاة المغرب، اليوم، بمصر الجديدة، والذى حضره أغلب نجوم الرياضة، مع غياب الكثير من نجوم الأهلى عن التواجد فى العزاء.



ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، والد هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.



وتوفي والد هشام محمد، مساء الأربعاء، بالقاهرة، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر، من مسجد الخلفاء الراشدين.



يذكر أن الاتحاد السكندرى حصل على خدمات هشام محمد، لاعب الأهلي السابق، لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية.