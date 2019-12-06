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رياضة

مخلوف وبطاطس يتوجان ببطولة مصر الأهلية للتنس

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:47 م
مخلوف وبطاطس يتوجان
مخلوف وبطاطس يتوجان ببطولة مصر الاهلية للتنس
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حسن العمدة
توج شريف مخلوف، لاعب نادي الصيد والمنتخب الوطني، بالمركز الأول لبطولة مصر الأهلية للتنس.

وأقيمت بطولة مصر الأهلية للتنس، على ملاعب نادي الجزيرة فردي رجال.

وجاء تتويج شيرف مخلوف، على حساب محمد موسى لاعب نادي الصيد أيضا، بعد مباراة قوية، حسمها اللاعب الشاب، بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-2.

وفي منافسات الزوجي ببطولة مصر الأهلية للتنس، حسمها أيضا ثنائي الصيد، شريف مخلوف ومحمد ابو القاسم "بطاطس" بمجموعتين ايضا دون رد بنتيجة 6-1 لكليهما.

تتويج شريف مخلوف ومحمد ابو القاسم، جاء على حساب "موسى" لاعب الصيد، و"بلال ابو طالب" لاعب الاهلي.
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