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اقتصاد

التخطيط: مخاطبة الجهات الحكومية لترشيح المشاركين في تدريب إعداد الخطط

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم مخاطبة كل الجهات الحكومية لترشيح أسماء العاملين المعنيين بشكل مباشر بإعداد الخطة الاستثمارية والموازنة الجارية والتخطيط الاستراتيجي، للمشاركة في البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء .

وأضافت هالة السعيد أن البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة هو أكبر برنامج تدريبي في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعلنت عن إطلاق البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء في الفترة من ٨ إلي ١١ من ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التخطيط لنشر ثقافة الأداء والتخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة، من خلال التوسع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء.
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