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مرأة

وداعا لمشاكل الهضم.. 4 حلول طبيعية للقضاء على الإمساك

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:33 م
وداعًا لمشاكل الهضم
وداعًا لمشاكل الهضم .. 4 حلول طبيعية للقضاء على الإمساك نهائ
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رضوى حسام
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الإمساك؛ مما يسبب لهم إزعاجا، ويتوجب عليهم زيارة الطبيب في أغلب الأوقات، إلا أن الأمر لا يحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال على الدواء وغيره، فهناك أطعمة ومشروبات طبيعية تحل تلك المشكلة نهائيا، بحسب ما أشار موقع "bright side".

- شاي بالعسل و الليمون :

الشعور بالإمساك يعكر المزاج لذلك سيكون من الجيد عمل كوب الشاي، بإضافة بعض العسل إليه؛ باعتباره ملينا، ويساعد أيضًا في تقليل تعكر الشاي الناتج عن الليمون، الذي يتم إضافته؛ لأنه منبه طبيعي للجهاز الهضمي، ويساعد في إخراج السموم من الجسم.

- شرب الماء :

السوائل بطبيعة الحال، خاصة الماء، مفيدة جدًا للجسم، فشرب كمية كافية منه، سيجعل الجسم رطبًا بشكل صحي، ويسهل عملية الإخراج.

وتعد أيضا عصائر الفاكهة من أفضل طرق مكافحة الإمساك.

- تناول الألياف :

الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، بمثابة ملين طبيعي، وتساعد الجسم على الاحتفاظ بالمزيد من المياه، ومنها التي تحتوي على نسبة جيدة من الألياف، مثل التفاح والتين والفاصوليا.

- تناول الخوخ :

الخوخ ليس مجرد فاكهة لذيذة غنية بالألياف فقط، ولكنه يحتوي أيضًا على السوربيتول، وهو سكر يخفف الإمساك بشكل طبيعي، لذلك ينصح بتناوله في حالات الإمساك.
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