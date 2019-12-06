ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فيسبوك: حذف الصفحة العربية للمرشد الإيراني على خامنئي من الموقع

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا

ذكرت وسائل اعلام إيرانية أن موقع "فيسبوك" حذف، اليوم الجمعة، الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي بالكامل.

وأضافت وسائل الاعلام الإيرانية، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية أن "فيسبوك"، ومنذ فترة كان فرض قيودا على صفحة المرشد بسبب "خرق قوانين الاستخدام".

وأشارت إلى أن صفحة المرشد الإيراني باللغة العربية كان لها 100 ألف متابع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض قيود على صفحات المرشد والمسؤولين الإيرانيين، أو حذفها، في بلد لا يسمح للمواطنين أن يفتحوا صفحات خاصة بهم على مختلف مواقع التواصل أو الوصول إلى تطبيقات المراسلة العالمية.
وسبق أن تم حذف صفحات المرشد ومسؤولين آخرين على "إنستجرام" و"تويتر".
Advertisements

ترشيحاتنا

عودة صلاح.. موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

حي يرزق.. نجل محمد حسان : أبي بخير وهذا سبب غيابه عن الدروس الدينية

بشهادة ميسي.. ساديو ماني حافي القدمين الذي منعته العنصرية من معانقة الكرة الذهبية

اشتعال النيران في سيارة "جاز" على الطريق الدائري بالخصوص

جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام لمشاهدة مباراة الهلال السوداني ..صور

اتجوز بنت البواب على مراته | حكاية الزوجة الهانم مع الخلع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

آخرهن زينب نافيد | نهايات مأساوية لـ5 ملكات جمال في حوادث مفجعة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات جبنة مقلية مع سلطة الذرة