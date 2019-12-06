تصرف مؤثر من رجل تجاه زوجته الحامل يبهر الملايين على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد تصرفًا مؤثرًا من زوج صيني تجاه شريكة حياته الحامل، حيث سمح لها الزوج بالجلوس على ظهره، بعد أن لاحظ أنها متعبة أثناء انتظارها لمراجعة الطبيب في أحد المستشفيات.



وفي بداية الفيديو، تظهر الزوجة وهي تنتظر دورها خارج مكتب الطبيب بالمستشفى برفقة زوجها، وكان من الواضح أنها متعبة ولا يمكنها أن تظل واقفة لوقت طويل، خاصة وأنها تبدو في الشهور الأخيرة من الحمل في حين كانت صالة الانتظار مزدحمة، ولم يعرض أي من الأشخاص الجالسين عليها أن تجلس في مقعده، ومن ثم جلس زوجها على الأرض وأشار إليها كي تستند على ظهره.



وبالفعل جلست الزوجة على ظهر زوجها، الذي قدم لها بعد ذلك زجاجة مياه محاولًا الاطمئنان على وضعها.



وأشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه تم التقاط ذلك الفيديو في مدينة "هيجانج" الصينية، ونُشر على الإنترنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث حصل على أكثر من 7 ملايين إعجاب خلال وقت قصير.



وأشاد العديد من الرواد بتصرفه تجاه زوجته، إلا أن البعض أشاروا في الوقت ذاته إلى وجود مقاعد في نهاية الممر الذي كان الزوجان ينتظران به، والتي كان يمكن للزوجة أن تستريح على أي منها، لكن رواد آخرين ردوا على مثل هذه التعليقات قائلين إنه في حال جلست الزوجة هناك فلن يكون في إمكانها سماع الطبيب حين يأتي دورها، مؤكدين على أنه سيكون من الصعب بالنسبة إليها التحرك ذهابًا وإيابًا كل هذه المسافة في ظل وضعها.



