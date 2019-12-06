ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

المفتي السابق يرد على الادعاء القائل: لعن الرسول لبعض القبائل ليس من الرحمة | فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:33 م
وما أرسلناك إلا رحمة
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
Advertisements
عبدالله سليم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .. قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن البعض يثير شبهة حول قول الله في شأن نبيه: « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107)» بأنه كيف يكون ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على قبائل بأكملها ولعنهم في صلاته.

وأضاف الشيخ علي جمعة، عبر فيديو بثه على قناته الرسمية على يوتيوب، أن رب العزة سبحانه وتعالى الذي من صفاته أنه الرحمن الرحيم، قال في حق إبليس: « قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (76) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ (78)»سورة ص.

وأوضح أن وجه الاستدلال بالآيات أن رب العزة وهو أرحم الراحمين؛ لعن إبليس وطرده من رحمته بسبب استكباره وعدم انقياده لأمره وعصى واستكبر عن أمر الله.

وأكد أن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه القبائل لم يخرج عن الأمر الإلهي، مشيرًا إلى أن ذلك لا يقدح في إثبات رحمة النبي.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» رواه البخاري، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما اختار بين أمرين إلا الأيسر منهما، فكان صلى الله عليه وآله وسلم رحمةً للعالمين، وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، أن دعوته -صلى الله عليه وسلم- كانت سبيلًا لإخراج الناس من ظلمات الجاهلية والشرك إلى نور العلم والإيمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلة مولد النبي ..علي جمعة: أمر يجعلك ترى رسول الله في المنام واليقظة

تاريخ ميلاد النبي.. مفتي الجمهورية: الرسول ولد وقت الفجر في يوم 22 أبريل

ولد الهدى فالكائنات ضياء.. رشا مجدي تحتفل بذكرى المولد النبوي.. فيديو

ذكرى المولد النبوي.. 5 مواقف وحكايات في حياة الرسول

المفتي يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف ..فيديو

اجازة المولد النبوي

ترشيحاتنا

حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الهلال السوداني

سبق إيقافه بـ الجزائر.. 5 معلومات عن حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

الشيخ محمد حسان .. تعرف على حقيقة وفاة الداعية السلفي

بشرى للمتقاعدين .. تطبيق قانون المعاشات الجديد.. والمالية تضخ هذا المبلغ

اتجوز بنت البواب على مراته | حكاية الزوجة الهانم مع الخلع

أحمد فتحي مفاجأة فايلر أمام الهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

آخرهن زينب نافيد | نهايات مأساوية لـ5 ملكات جمال في حوادث مفجعة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات جبنة مقلية مع سلطة الذرة