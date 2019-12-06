الطفل علي صبره: نزلت أشتغل أول مرة وأنا عندي 9 سنين بعد مرض والدي

قال الطفل علي صبره، بائع الشرابات بمنطقة حلوان، الذي استقبله الدكتور خالد العناني وزير الآثار،: "نزلت أشتغل أول مرة وأنا عندي 9 سنوات بعد مرض والدي وإجرائه عملية قسطرة في القلب، وقلت لنفسي لازم أشيل المسئولية".
وأضاف عبر صبره، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر": "بنظم وقتي بين الشغل والمدرسة، أنا في الصف الخامس الابتدائي حاليا".
واستطرد علي صبره: "أذهب للمدرسة من الصباح حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم أعود للمنزل ألعب قليلًا وأرتاح، لأذهب إلى العمل من بعد العصر وحتى الساعة 12 ليلًا".
واختتم علي صبره، حديثه: "أرجع البيت الساعة 12 ليلا، وأرتب وأُعِدّ الشغل لليوم التالي، ثم أذاكر حتى الفجر، ثم أنام من بعد الفجر وحتى الساعة السابعة صباحا".
وأضاف عبر صبره، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر": "بنظم وقتي بين الشغل والمدرسة، أنا في الصف الخامس الابتدائي حاليا".
واستطرد علي صبره: "أذهب للمدرسة من الصباح حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم أعود للمنزل ألعب قليلًا وأرتاح، لأذهب إلى العمل من بعد العصر وحتى الساعة 12 ليلًا".
واختتم علي صبره، حديثه: "أرجع البيت الساعة 12 ليلا، وأرتب وأُعِدّ الشغل لليوم التالي، ثم أذاكر حتى الفجر، ثم أنام من بعد الفجر وحتى الساعة السابعة صباحا".