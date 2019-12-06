الطفل علي صبره: نزلت أشتغل أول مرة وأنا عندي 9 سنين بعد مرض والدي

قال الطفل علي صبره، بائع الشرابات بمنطقة حلوان، الذي استقبله الدكتور خالد العناني وزير الآثار،: "نزلت أشتغل أول مرة وأنا عندي 9 سنوات بعد مرض والدي وإجرائه عملية قسطرة في القلب، وقلت لنفسي لازم أشيل المسئولية".



وأضاف عبر صبره، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر": "بنظم وقتي بين الشغل والمدرسة، أنا في الصف الخامس الابتدائي حاليا".



واستطرد علي صبره: "أذهب للمدرسة من الصباح حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم أعود للمنزل ألعب قليلًا وأرتاح، لأذهب إلى العمل من بعد العصر وحتى الساعة 12 ليلًا".



واختتم علي صبره، حديثه: "أرجع البيت الساعة 12 ليلا، وأرتب وأُعِدّ الشغل لليوم التالي، ثم أذاكر حتى الفجر، ثم أنام من بعد الفجر وحتى الساعة السابعة صباحا".