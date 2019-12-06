صحفي سنغالي: إفريقيا قادرة على منافسة العالم..فيديو

قال الكاتب الصحفي والمؤلف السنغالي، "أداما جاي"، إن أفريقيا هي القارة التي يعاد بناؤها وتطويرها امام انظار العالم أجمع، مؤكدا ان العالم ينظر إليها الآن بشكل مختلف وحضاري وليست كقارة حرب وصراعات.



ونوه المؤلف السنغالي "اداما جاي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن القارة السمراء أفريقيا لديها اجندة خاصة، تتيح لها العمل والصناعة والتقدم بشكل كبير وفي وقت قياسي.



وأشار الكاتب والمؤلف السنغالي "أداما جاي"، إلي أن هناك تحولا في نمو القارة الأفريقية السمراء، تتيح لها منافسة كل دول العالم المتقدم.



وتابع الكاتب السنغالي "أداما جاي"، أن بروز افريقيا اقتصاديا يجعل لها صوتا اعلي في المجتمع والأحداث الدولية الكبري.

