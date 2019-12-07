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نائب محافظ قنا يبدأ أولى جولاته بزيارة قرية الطفل العبقرى بمركز نقادة.. ويؤكد: الرئيس شدد على التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية.. ونريد أن يكون في بلدنا ١٠٠ مليون مجدي يعقوب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
نائب محافظ قنا يبدأ
نائب محافظ قنا يبدأ أولى جولاته بزيارة قرية الطفل العبقرى
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يوسف رجب
الدكتور حازم عمر:
  • زيارة قرى قنا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
  • محمود أشرف هذا الطفل يعد فخرا لمحافظة قنا بل مصر بأكملها
  • مناقشة كافة مطالب المواطنين وتذليل العقبات المختلفة


بدأ الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، أولى جولاته وزيارات المدينة بالمحافظة، بقرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة، لزيارة الطفل العبقرى محمود أشرف عطيه.

كما أدى نائب المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية كوم الضبع، والتقي خلالها بأهالي القرية للتعرف على احتياجات وطالب القرى.

وأكد عمر لـ" صدى البلد" أنه قرر أن يبدأ عمله بالمحافظة بزيارة قرى قنا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والعمل على حل مشاكلهم وتلبية مطالبه.

وأضاف عمر، أن زيارته الأولى كانت لقرية كوم الضبع للتأكيد علي أهمية العلم والعلماء، مضيفًا وقد التقيت بالطفل العبقرى محمود ووالده؛ لأننا نريد أن يكون في بلدنا الحبيبة مصر ١٠٠ مليون مجدي يعقوب ومحمود أشرف هذا الطفل الذي يعد فخرا لمحافظة قنا بل مصر بأكملها.

وأشار عمر، إلي أن زيارته للقرى والمراكز المختلفة لن تتوقف؛ لأنها من أهم توجيهات القيادة السياسية لمناقشة كافة مطالب المواطنين وتذليل العقبات المختلفة. 

من جانبه قال أشرف عطية "والد الطفل العبقرى": سعيد جدا بأن تكون أولى زيارات نائب المحافظ لقريتنا وتشجيع نجلي محمود والتأكيد على مساندة المحافظة له، وهو يدل على اهتمام الدولة بالعلم وقيمة العلماء.

وقدم عطية، الشكر لرئيس الجمهورية على اختياره للقيادات شابه تقدر قيمة العلم وتسعى للاهتمام بمشاكل القرى من خلال جولاتهم الميدانية لرؤية القرى على أرض الواقع.
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