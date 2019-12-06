ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

السعودية ترسم مستقبل الحوثيين باليمن.. الجبير يطرح امكانية تسوية الازمة اليمينة ويكشف عن خطورة ايران في تهديد المنطقة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:30 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
الجبير:
إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها
حوار مع طهران إذا غيّرت سياساتها
كل اليمنيين بما فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

وأضاف الجبير، خلال كلمته بحوار روما: "ندعم حملة "الضغط الأقسى" وشدد على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مشيرًا إلى أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

وعن الوضع في اليمن، قال الجبير إن الحل الوحيد في اليمن سياسي، و"الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مشددًا على أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".

وأضاف الجبير أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن وأشار الوزير السعودي إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وتدخل إيران هناك مدمر، بحسب تعبيره.

وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال الجبير: "العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم"، مضيفًا: "سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب".

وعن العلاقات مع قطر، قال الجبير إنه قد تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض الأسبوع القادم وأشار إلى أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".

وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير: "نؤكد على دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفًا: "أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة التحالف الأحمر لاغتيال الوزير عادل الجبير.. 15 مليون دولار لكشف مخطط المؤامرة

لا تحترم سيادة الدول.. السعودية: إيران تهدد المنطقة.. ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها

الضغط الأقسى .. الجبير يعلن قرب نفاد صبر السعودية على عدوانية إيران

الجبير: الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن تورط سعودي في إطلاق نار بقاعدة أمريكية

اتجوز بنت البواب على مراته | حكاية الزوجة الهانم مع الخلع

مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق سيارة البترول على دائري الخصوص

أول ظهور لبطل فيلم تيتانيك مع منى الشاذلي | شاهد

في أحدث ظهور | تعرف على شجرة عائلة الزعيم عادل إمام

حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعرضت سيارتها عبر فيسبوك فكانت في انتظارها أسوأ مفاجأة بعد ساعات

شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

آخرهن زينب نافيد | نهايات مأساوية لـ5 ملكات جمال في حوادث مفجعة