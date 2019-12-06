ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شكري يعقد لقاءً ثنائيًا مع وزير خارجية الفاتيكان

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:29 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
استقبل وزير خارجية الفاتيكان نيافة رئيس الأساقفة "بول ريتشارد جالاجار"، اليوم ٦ ديسمبر ٢٠١٩ ، وزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم بزيارة رسمية للفاتيكان.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن اعتزاز الجانب المصري بالعلاقات مع الفاتيكان والتقدير لما تشهده من تطور ملموس وإيجابي في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن المساعي الحثيثة بين الجانبين لنشر قيم التسامح وقبول الآخر ومواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أكد حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والفاتيكان فيما يتصل بالقضايا المحورية والهامة بالنسبة للطرفين سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف.

كما استعرض شكري الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتعزيز قيم المواطنة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما كان محل تقدير من وزير خارجية الفاتيكان.

ومن جانبه، ثمن وزير خارجية الفاتيكان الدور المحوري الذي تقوم به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجهودها لتسوية النزاعات في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث حرص وزير خارجية الفاتيكان على الاستماع للتقييم المصري حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ومنطقة الساحل الأفريقي.

كما أكد شكري موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام تصريحاته، أشار حافظ إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التعاون لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الدولتين، واستمرار التنسيق والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الدولتين الصديقين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني

وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي

سامح شكري يستقبل نظيره اليوناني غدًا بمقر وزارة الخارجية

خلال لقائهما اليوم | وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان الوضع في ليبيا وعددا من القضايا المشتركة

افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر القاهرة للاتصالات والتوافق المصري اليوناني بشأن ليبيا أبرز ما تناولته الصحف

رد عملي على بلطجة أردوغان.. مصر واليونان تتفقان على تسريع ترسيم الحدود البحرية بينهما وتحديد المناطق البحرية الخالصة.. وقبرص تنتظر الغضب الهيليني.. دعوة لرئيس البرلمان الليبي وخليفة حفتر لزيارة أثينا

ترشيحاتنا

طريقة سحرية لإزالة الشعر من الجسم نهائيا

الأهلي يا جماله | رمضان صبحي يسجل الثاني في مرمى الهلال السوداني

الأهلي والهلال السوداني | شوط أول | الأحمر يكتفي بثنائية.. فيديو

كسر الرقم العالمي بأكثر من ضعفين | تامر حسني يدخل موسوعة جينيس

بشهادة ميسي.. ساديو ماني حافي القدمين الذي منعته العنصرية من معانقة الكرة الذهبية

بعد فسخ عقده مع الزمالك.. شاهد أحدث ظهور لـ حمدي النقاز وزوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

آخرهن زينب نافيد | نهايات مأساوية لـ5 ملكات جمال في حوادث مفجعة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات جبنة مقلية مع سلطة الذرة