المستشار الثقافي الصيني: السيسي يمتلك فكرا ناضجا لقيادة الشعب المصري إلى الأمام.. فيديو

قال المستشار الثقافي الصيني، شي يوه وين، إن مصر تسير على الطريق الصحيح، والرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك فكرا ناضجا لقيادة الشعب المصري إلى الأمام.



وأضاف شي يوه وين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تمتلك حضارة كبيرة وشعبها لديه إرادة لتحقيق النهضة الشاملة.



وأشار المستشار الثقافي الصيني، شي يوه وين، إلى حدوث تطور كبير في البنية التحتية، وفي مجال الطرقات، وهي تدل على سير مصر إلى الإمام، وعادت الابتسامة إلى وجوه المصريين.



وأكد المستشار الثقافي الصيني أن العلاقات بين مصر والصين متينة وجيدة في كافة المجالات، موضحا أن عدد المبعوثين المصريين في الصين يتجاوز أكثر من ألف طالب مصري.

