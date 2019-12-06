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توك شو

مصطفى بكري يفضح معهد كارنيجي | يمارس حربا ممنهجة ضد مصر وجيشها .. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن معهد كارنيجي يقيم اليوم ندوة في بيروت لمهاجمة الجيش المصري وتمثل نوعا من أنواع الحرب الممنهجة والمنظمة على مصر.

وكشف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحرب ضد مصر تأتي في صورة بيانات تحريضية من منظمات مشبوهة وفي صورة تصريحات مغلوطة عن الأوضاع في مصر ومرة أخرى تهديدات مباشرة في صفقة الطائرات الروسية سوخوي.

وأشار إلى عنوان الندوة لمعهد كارنيجي «تشريح الاقتصاد العسكري المصري»، فهو عنوان يكشف حجم التآمر على مصر.

وأوضح: أن الشخص الذي قام بإعداد دراسة موضوع الندوة يدعى الفلسطيني يزيد صايغ، وعمل في قسم الدراسات الحربية بكلية لندن الملكية وانتقل للعمل في فرع معهد كارنيجي بالشرق الأوسط ومقره في بيروت.

وتابع: أن يزيد صايغ دائما ما يهاجم الجيش المصري وظهر على قناة الجزيرة ويقال إن الجيش المصري سيتآكل من الداخل، وأدعى إن الجيش المصري مشغول بتأثير الوضع الداخلي وبذلك سيتأثر بدوره في حماية مصر.
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