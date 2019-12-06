مصطفى بكري: جيش مصر يحمي الأمن القومي وينمي البناء | فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مشاركة القوات المسلحة في تنمية الدولة ومشروعاتها الكبرى هي حق أصيل للشعب المصري فالجيش يتحمل مسئولية حماية الأمن القومي والعمل على تنمية البناء.



وكشف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البيانات الرسمية المعتمدة لدى المؤسسات الدولية تؤكد ان نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري تبلغ 61.1% وتشير البيانات أن مساهمة القطاع المدني تبلغ 36.4% من حجم الاقتصاد المصري.



تابع الإعلامي مصطفى بكري أن نسبة مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري لا تتعدى 1.8% من إجمالي حجم النشاط الاقتصادي في مصر، ويشارك في هذه النسبة القطاع المدني بنسبة 1.4% بما يعني أن النسبة الحقيقة للقوات المسلحة في الاقتصاد المصري 4% من المشروعات التي يتولي الإشراف عليها وتنفيذها الجيش المصري بهدف إحداث تنمية حقيقية في مصر مع تشغيل العديد من الشركات المدنية الأخرى حيث عمل أكثر من 5 ملايين مصري في مشروعات الجيش خلال الفترة الماضية.



وأضاف بكري أن الجيش قام بإنشاء مصنع العريش للأسمنت بهدف توفير الاحتياجات من الاسمنت، موضحا أن المصنع قام ببيع الزيادة عن احتياجات القوات المسلحة من الاسمنت في السوق للحد من سيطرة الاحتكارات على هذا القطاع.