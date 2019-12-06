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فن

بعد حصوله على جائزة جينيس ريكورد.. محمد هنيدي يهنئ تامر حسني

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:15 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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محمد بدران
هنأ الفنان محمد هنيدي، النجم تامر حسني بعد حصوله على جائزة "جينيس ريكورد"، العالمية، لقب أفضل فنان مؤثر في العالم.

ونشر هنيدي صورة للنجم تامر حسني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مبروك يا مشرفنا، كنت واثق من الفوز".

من جهة أخرى، ينطلق فيلم الفلوس لتامر حسني مع أواخر شهر ديسمبر الجارى بعرض خاص فى إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.

الفيلم من بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلّام على هيئة رسوم متحركة، وتحيط بهم نيران وأموال متطايرة وأبراج فاخرة بالقاهرة ومدن أخرى حول العالم، وهو ما يعد المشاهدين بلعبة مثيرة.

يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفلوس من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وهو من إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت، تتولي دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا، وتقوم شركات فرونت رو فيلمد انترتينمنت والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم.

بعد حصوله على جائزة جينيس ريكورد.. محمد هنيدي يهنئ تامر حسني
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