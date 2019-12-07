توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 7/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا



مهنيًا:الفلك اليوم فى صفك ما يجعلك تتلقى عروضًا ممتازة فى مجالك العملي او الدراسي والفرصة لن تتكرر.

عاطفيًا:لا تدخل الشريك في خلافات غير مجدية، وقد تكون نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة تعترض طريقك.

صحيًا: وفّر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهوّر في اتخاذ قرارات غير صائبة.





برج الثور:



مهنيًا: اليوم ليس جيدا فلكيا لذلك يفرض التأني في كل خطوة تخطيها وعدم العصبية وكن حذر فى الكلام مع من هو أعلى منك رتبة.

عاطفيًا: تفرض الغيرة نفسها وتفسد العلاقة بينك وبين الشريك، يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقعان في المحظور.

صحيًا: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.



برج الجوزاء:



مهنيًا: تضطر إلى الانبتاه إلى الزملاء اليوم، وتكون محل تقدير واحترام من الجميع بسبب تصرفاتك معاهم ومواقفك المشرفة.

عاطفيًا: كن اكثر وضوحًا مع الشريك، وعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة.

صحيًا: يطرأ بعض التحسيّن على صحتك وينعكس على عافيتك وتزداد نشاطًا وحيوية.



برج السرطان:



مهنيًا: يشكل هذا اليوم مفترق طريق في حياتك خاصتا للعشرية الثنية من برج السرطان،لكن مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم.



عاطفيًا: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أطول.



صحيًا: اتبع نظامًا غذائيًا منظّمًا وابتعد عن الإرهاق وحاول الاستراحة كثيرًا خلال النهار واعرف كيف تواجه الأحداث بهدوء.



برج الاسد:



مهنيًا: يدعوك الفلك اليوم إلى التروي قليلًا وعدم استباق الأمور وخصوصًا على الصعيد المالي وينصحك بدراسة اي مشروع قبل الدخول فيه.

عاطفيًا: تتحسّن العلاقة بالشريك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيرًا، وتزول الغيوم السود تدريجًا

صحيًا: إعمل بروية وهدوء وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح





برج العذراء:



مهنيًا: يحمل الفلك اليك اليوم بعض التغيير على الصعيد المهنى ، وتسلط عليك الأضواء هذا اليوم كما ان هناك بعض الاخبار السعيدة

عاطفيًا: الحرص المبرّر من الشريك يسهم في زيادة التقارب، وقد تكون لذلك انعكاسات إيجابية غير متوقعة

صحيًا: حاول قدر الإمكان الاهتمام بذاتك والترويح عن نفسك حتى تحافظ على صحتك



:برج الميزان



مهنيًا: لا تضحِّ بمركزك المهني من أجل أمور تافهة، وإلا دفعت ثمن اندفاعك غير المبرَّرو الغير مدروس

عاطفيًا: مساعدة الشريك في محنته النفسية مهم جدًا، وإيجاد عامل الارتياح بينكما مفيد أيضًا وتاكد ان هذا الامر سوف ينعكس ايجابا على علاقتكما مستقبلا

صحيًا: حاول ألا تناول أكثر من ثلاث وجبات يوميًا، واختر الصحي منها حتى تحافظ على صحتك



برج العقرب:



مهنيًا: يحمل الفلك اليك اليوم اخبار جديدة وينجح أحد المشاريع ويُسلَّط الضوء على نجاحك الباهر على الصعيد المالي

عاطفيًا: الوحدة غير مستحبة، سارع إلى إرضاء الشريك قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة

صحيًا: العصبية تهدّد صحتك والهدوء هو المطلوب لاستعادة راحتك والمحافظة اكيد بصحتك يا عزيزي العقرب



برج القوس:



مهنيًا: يتحدث الفلك اليوم عن تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث بعض الشيء قبل ان تنفذ اي قرار وحاول دراسته جيدا

عاطفيًا: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقبل

صحيًا: حان الوقت لتعتمد نظامًا غذائيًا محددًا، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية



برج الجدي



مهنيًا: اليوم الفلك لايحمل اليك اي جديد حيث يكون هناك استقرار على الصعيد المهنى والمادي فحاول استغلال هذا الهدوء للتفكير للمستقبل

عاطفيًا: اذا كنت مرتبط فان سعادة لافتة في طريقها إليك، سببها التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك

صحيًا: الخضراوات والفواكه ضرورية في لائحة الطعام، والاكثار من بعضها قد لا يكون صحيًا



برج الدلو:



مهنيًا: يحذرك الفلك اليوم من بعض العراقيل على الصعيد المهنى ولكن لا يثنيك عن القيام بمشاريع استثنائية

عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك مساحة أكبر للتعبير عن ذاته، إذا كنت تريد إزالة أسباب الخلاف بينكما

صحيًا: يجب أن تكون مستعدًا دائمًا للأسوأ وتتأمل الأفضل لئلا يكون لعنصر المفاجأة التأثير الكبير فيك





برج الحوت:



مهنيًا: يتحدث الفلك اليوم عن تغييرات على صعيد المهنى ويحذرك من فقدان اعصابك مع زملاء العمل حتى لا تقع فى مشاكل انت بغني عنها

عاطفيًا: لا تلتزم ما لا تستطيع تقديمه للشريك، فالمحاسبة قد تأتي في أي لحظة ومن دون سابق إنذار



صحيًا: التخفيف من كثرة العمل بات يحتاج الى أن يكون ضمن اهتماماتك الأولية، قبل فوات الاوان

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 07 ديسمبر2019 وفقا لما قدمته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.برج الحمل: