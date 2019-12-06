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توك شو

صحفي سنغالي: مصر تلعب دورا محوريا فى قيادة القارة الافريقية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:14 م
الصحفي والكاتب السنغالي
الصحفي والكاتب السنغالي "أداما جاى"
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توك شو
قال الصحفي والكاتب السنغالي، "أداما جاى"، إن مصر تلعب دورا محوريا هاما في قيادة القارة الإفريقيا الجديدة حيث يعاد صياغتها وسط أنظار كل دول العالم أجمع.

وأشار "أداما"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن القارة الإفريقية تشهد عملية نهضة كبيرة، فهي قارة جاذبة للاستثمار، فضلا عن امتلاكها رؤية خاصة وأجندة خاصة في عام 2063 ولديها اتحاد إفريقي ينظر إلى الإمام.

وتابع أداما جاى صحفى وباحث ومؤلف سنغالي، أن هناك تحولا تنمويا وبالتالي فإفريقيا الجديد تظهر للجميع وتملك صوتا في مجال الشؤون الدولية.
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