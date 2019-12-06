من خلال برنامج أسبوعي.. مجد القاسم مذيع لأول مرة

يستعد النجم مجد القاسم لخوض تجربة التقديم التليفزيوني لأول مرة من خلال تقديمه لبرنامج أسبوعي بعنوان «سهرة مع مجد»، ليخوض به تجربة الجلوس على كرسي المذيع.



سيتم عرض البرنامج قريبًا مساء كل سبت علي الهواء مباشرة عبر شاشة «مايسترو تي في - MTC»، وهو برنامج فني يستضيف نخبة من الفنانين والمبدعين في مصر والعالم العربي.



البرنامج يناقش كل ما يخص الفن الهادف والراقي والمحترم والإبداع والمبدعين في الوطن العربي ومصر بالأخص.



وأعرب مجد القاسم، عن سعادته بتجربه التقديم التليفزيوني التي سيطل بها علي جمهوره لأول مرة وأيضا إعجابه بفكرة البرنامج.



جدير بالذكر أن مجد القاسم، يقوم حاليًا باستكمال تسجيل ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان «باقة ورد» والذي من المقرر طرحه في العام الجديد 2020.

