طريقة عمل شكلمة أفضل من الجاهزة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الشكلمة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى،افضل من الجاهز.



المكونات:

- 2 كوب جوز هند

- كوب سكر

- بياض 4 بيضات

- ملعقة فانيليا

- ربع ملعقة صغيرة من الملح



طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة:

- أحضرى وعاء كبير وضعى به بياض البيض مع الملح

- ويتم خفق البيض جيدًا لمدّة خمس دقائق،

- ضيفى السكر والفانيليا للبيض، ويتم الخفق جيدًا حتّى يصبح قوام الخليط كثيفًا

- ضيفى كمية جوز الهند كاملة، مع التقليب جيّدًا حتى يصبح متماسكًا

- وعندما تجهيز العجين، يتمّ تشكيل كرات جوز الهند

- في صينية ضعى ورق الزّبدة وعليه الشكلمة، ونسخن الفرن على حرارة 150 درجة

- تخبز لمدة 20 دقيقة، ويتم تحميرها من الأعلى مع الانتباه جيدًا لها