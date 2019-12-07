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مرأة

منها التوقف عن الكلام والسرحان أعراض غير متوقعة للإصابة بالصرع

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
منها التوقف عن الكلام
منها التوقف عن الكلام والسرحان أعراض غير متوقعة للإصابة بالص
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أسماء عبد الحفيظ
يقع العديد من الأشخاص فى تصديق بعض المفاهيم الخاطئة عن أعراض مرض الصرع.

يوضح الدكتور حسن حسني رئيس قسم الأمراض العصبية مستشفي قصر العيني، رئيس الشعبة المصرية لمساندة مرضي الصرع، الأعراض الصحيحة لمرض الصرع لعدم الالتفات لبعض المفاهيم الخاطئة حول أعراض المرض.

عرف حسنى مرض الصرع بأنه  الكهرباء الزائدة في المخ، وأن  هناك أعراض أولية تشير إلى الإصابة باللصرع، لا يتوقع بأنها علامات على الإصابة وتشمل.

- التوهان، والسرحان.
- التوقف عن الكلام فجأة بدون أى أسباب أو أن يقاطعه أحد.
- قيام المريض بحركات مفاجئة، مثل المشي فجأة بدون هدف لهذه الحركة.

من جانبه أوضح أن هذه الأعراض يمكن أن تستمر عند المريض لمدة 30 ثانية، ويمكن أن يرجع مرة أخرى المريض لطبيعته، ويبدأ في التساؤل حول قيامه بهذه الأفعال الغريبة.

وأشار حسنى إلى خطأ كبير يقع فيه اغلب الاطباع فى تشخيص هذه الأعراض، على أنها مرض نفسي،وتبدء الفحوصات ورسم المخ يوضح انها أعراض مرض الصرع،لذلك من الضرورى إجراء الفحوصات.
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