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رياضة

وزير الشباب يشهد فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد الرياضي فى إفريقيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
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ريهام بكير

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الافريقية "الاوكسا" ، والدكتور مصطفي براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الافريقية انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي فى إفريقيا والذى تستمر فعالياته حتى 8 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تناول المؤتمر مناقشة العديد من المحاور فى مجال مكافحة صور الفساد في المؤسسات الرياضية بأفريقيا، وتأثير الإعلام والرأي العام السلبي في دعم ظاهرة الفساد الرياضي ودور المجتمع في مكافحته، وترسيخ المبادئ وسبل المكافحة، والمرأة والرياضة في منظومة مكافحة الفساد في الرياضة، وسوف تعقد جلسة ختامية للمؤتمر يتم خلالها عرض التوصيات التى سيتم تقديمها للحكومات والاتحادات الرياضية فى الدول الأفريقية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية سوف تتابع باهتمام نتائج المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي فى إفريقيا

وأضاف أن الوزارة تسعى للوصول لنقاط هامة تسهم في القضاء على الفساد الرياضي وطرح الرؤى والتصورات أمام المسئولين من أجل مكافحة الفساد الرياضي وآليات مجابهته، لافتا إلى دعم الوزارة للمؤتمر والحرص على نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.

وأشار "صبحي" إلى أن الرياضة الأفريقية حققت تطورا بشكل سريع ومبهر خلال الفترة الماضية.

واختتم الوزير بأنه سعيد لأن المؤتمر سيتخلله العديد من الأنشطة الموازية ، منها إطلاق والاعلان عن جائزة للتميز الرياضي لمجموعة من رموز الرياضة الإفريقية، في حضور عدد من الشخصيات العامة من مختلف الدول.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد ناصر أن هدف المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفساد الرياضي في إفريقيا هو القضاء على الفساد بشكله الكامل داخل أروقة الاتحادات القارية.

حضر حفل الافتتاح اللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ، والدكتور عماد البناني الامين العام لاتحاد الكونفدراليات الافريقية، والدكتور احمد الشيخ وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ، وبعض السفراء الافارقة المشاركين بالمؤتمر وبعض رؤساء الاتحادات الافريقية ولفيف من الشخصيات العامة و الرياضية .

وقد شهد الافتتاح حفلا موسيقيا قدمته اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.
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