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تعليم

معسكر طلابي لذوي القدرات الخاصة بالمعاهد الأزهرية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:54 ص
قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
نظمت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية معسكرًا للطلاب "ذوي القدرات الخاصة" ببيت شباب الأزهر بورسعيد.

وتكون المعسكر من 36 طالبًا من منطقتي البحيرة والدقهلية الأزهرية، وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمعسكر استقبال وتسكين الطلاب وشرح برنامج وأهداف المعسكر.

يأتي المعسكر تحت عنوان "الصمود والتحدي"، ويهدف لإكساب الطلاب ذوي القدرات الخاصة المهارات اللازمة للاعتماد على النفس، والقدرة على مواجهة الصعاب والتغلب عليها، وذلك انطلاقًا من حرص الأزهر الشريف على تقديم الرعاية الكاملة لأبنائنا الطلاب وخاصة "ذوي القدرات الخاصة".

أقيم المعسكر تحت إشراف الأستاذ/ مجدي السمين، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وتنفيذا لخطة نشاط مكتب الخدمة الاجتماعية المركزي برئاسة الأستاذة/ وفاء عرفات، ومسؤل النشاط الأستاذ/ مؤمن مدبولي.

كما تنظم إدارة رعاية الطلاب عددا من الفعاليات والمسابقات والأنشطة الطلابية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية لرعاية الموهوبين من الطلاب وحثهم على تقديم المزيد.
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