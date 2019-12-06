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ثقافة

40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
انتهى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية من أعمال نظافة شاملة لمبنى معبد طائفة اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة.

أعمال التنظيف جاءت في إطار حرص القطاع على النهوض بالمبانى الأثرية،ورفع كفاءتها والاهتمام بها والحرص على سلامتها ونظافتها.

وكشف كريم احمد حماد مدير منطقة اثار العتبة ان هذا الاهتمام ياتى فى إطار الخطة الدورية للقطاع وتفتيش اثار شمال القاهرة برئاسة د.عربى مكى ومنطقة وسط القاهرة لنظافة المبانى الاثرية التابعة لها، ورفع المخلفات حفاظا على تراث مصر القومى والحضارى.

وتابعت منطقة اثار وسط القاهرة برئاسة يمنى صلاح الدين محمود بمتابعة هذه الأعمال والاشراف عليها من خلال فريق عمل متكامل من مفتشى الاثار وإدارة الأمن بالمنطقة.

وأوضح كريم حماد ان إدارة تطوير المواقع الأثرية بتفتيش اثار شمال القاهرة برئاسة مروة ربيع تلعب دورا كبيرا فى التنسيق بين الجهات المختلفة، فى سبيل إنجاح هذا التعاون المثمر للحفاظ على تراث مصر القومى والحضارى.

وقالت ولاء محسن مفتشة الأثر أن هذه الأعمال تمت بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، فى إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الأثار ممثلة فى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

وتاريخيا هو كنيس يهودي يختص بطائفة اليهود الأشكناز،ويقع في حارة النوبي بميدان العتبة،وقد بٌني عام 1887 وأعيد بناؤه عام 1950.
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
40 صورة لتنظيف معبد اليهود الاشكيناز الاثرى في العتبة | شاهد
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