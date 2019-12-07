مطاي تتصدر نتائج مسابقة أوائل طلاب المرحلة الإعدادية بمنطقة المنيا الأزهرية

اختتمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة المنيا الأزهرية، فعاليات مسابقة أوائل طلاب المرحلة الإعدادية بمشاركة جميع الإدارات التابعة للمنطقة.



أسفرت النتائج عن فوز الطلاب: مصطفى كامل صالح، ومحمد مصطفى محمد، ومصطفى عبد البديع، من معهد بنين حلوة الإعدادي بمطاي، بالمركز الأول على مستوى المنطقة للمرحلة الإعدادية.



من ناحية أخرى، قامت لجنة من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، بتقييم الطلاب الفائزين في مسابقات الإذاعة المدرسية والمسرح وصحف الحائط للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بمنطقة الشرقية الأزهرية.



وأوضح علاء محمدي، الموجه العام بالمنطقة، أن التصفيات تمت على مستوى المعاهد والإدارات التعليمية، وفق المعايير التي حددها قطاع المعاهد الأزهرية، لاختيار أفضل الطلاب.



تكونت لجنة التقييم من: أشرف زناتي، والدكتورة جيهان رشدي محمد، من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالقاهرة. وتمت أعمال التقييم تحت رعاية الدكتور محمد السروي، رئيس المنطقة، والدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي ومسئول رعاية الطلاب.