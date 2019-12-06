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رياضة

بعد حصولهن على الذهب والبرونز.. تألق لاعبات المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:10 م
صدى البلد
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عمر سلامة
إنجاز جديد حققته لاعبات المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس يضاف إلى سجل إنجازات هذة المؤسسة الوطنية العريقة عربيآ وعالميًا .

وحصلت لاعبتا مدرسة السويس ومنتخب مصر للدراجات ابتسام زايد وآية أشرف علي الميدالية الذهبية في فرق ضد الساعة في البطولة العربية للدراجات التي أقيمت مؤخرًا بالإسكندرية .

وعلي الجانب الآخر حصلت رضوي السيد لاعبة مؤسسة السويس علي الميدالية البرونزية في وزن ٥٠ كجم في بطولة الدوري العالمي التي أقيمت مؤخرًا بمدينة مدريد بإسبانيا .

تأتي هذه الإنجازات نتيجة التنسيق الدائم والمستمر بين جهاز الرياضة العسكري والإتحاد المصري للدراجات والكاراتيه ووزارة الشباب والرياضة واللجنة المصرية الأولمبية .
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