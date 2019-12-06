بعد حصولهن على الذهب والبرونز.. تألق لاعبات المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس

إنجاز جديد حققته لاعبات المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس يضاف إلى سجل إنجازات هذة المؤسسة الوطنية العريقة عربيآ وعالميًا .



وحصلت لاعبتا مدرسة السويس ومنتخب مصر للدراجات ابتسام زايد وآية أشرف علي الميدالية الذهبية في فرق ضد الساعة في البطولة العربية للدراجات التي أقيمت مؤخرًا بالإسكندرية .



وعلي الجانب الآخر حصلت رضوي السيد لاعبة مؤسسة السويس علي الميدالية البرونزية في وزن ٥٠ كجم في بطولة الدوري العالمي التي أقيمت مؤخرًا بمدينة مدريد بإسبانيا .



تأتي هذه الإنجازات نتيجة التنسيق الدائم والمستمر بين جهاز الرياضة العسكري والإتحاد المصري للدراجات والكاراتيه ووزارة الشباب والرياضة واللجنة المصرية الأولمبية .