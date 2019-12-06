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توك شو

رانيا فريد شوقي: أنا خجولة جدا عكس ما يظهر في أدواري.. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:21 م
الفنانة رانيا فريد
الفنانة رانيا فريد شوقي
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قسم التوك شو
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي ، إن المرأة هي العمود الفقري للمنزل والأب هو المشرف العام عليه، وأنا أتعامل مع بناتي مثل ما تعاملت معي والدتي.

وأضافت رانيا فريد شوقي، خلال لقائها في برنامج " تحيا الستات " مع الإعلامية "راغدة شلهوب " المذاع علي قناة " النهار "، أنى خجولة جدا ولكن لا يظهر هذا علي أثناء التمثيل كما أنني عنيدة إلى حد ما ولكن هذا قل مع السن كثيرا.

وأوضحت " فريد شوقي " أنني قوية ولست ضعيفة حيث أنني استطعت العمل والاستمرار بعد وفاة والدى كما أن هناك مواقف كثيرة في حياتي كنت أقاوم وأستمر دون انكسار.

وتابعت "فريد شوقي " أنني أستطيع تقوية نفسي بنفسي وهذه من المميزات التي أعطاها لي الله.

واستكملت " فريد شوقي " أنني أتحدث مع زوجي وأختي وأمي فقط في أي شيء يخصني وهم من يعلم عني كل شىء بالإضافة إلى أني أنا وزوجي أصدقاء.
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