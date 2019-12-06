رانيا فريد شوقي: أنا خجولة جدا عكس ما يظهر في أدواري.. فيديو

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي ، إن المرأة هي العمود الفقري للمنزل والأب هو المشرف العام عليه، وأنا أتعامل مع بناتي مثل ما تعاملت معي والدتي.
وأضافت رانيا فريد شوقي، خلال لقائها في برنامج " تحيا الستات " مع الإعلامية "راغدة شلهوب " المذاع علي قناة " النهار "، أنى خجولة جدا ولكن لا يظهر هذا علي أثناء التمثيل كما أنني عنيدة إلى حد ما ولكن هذا قل مع السن كثيرا.
وأوضحت " فريد شوقي " أنني قوية ولست ضعيفة حيث أنني استطعت العمل والاستمرار بعد وفاة والدى كما أن هناك مواقف كثيرة في حياتي كنت أقاوم وأستمر دون انكسار.
وتابعت "فريد شوقي " أنني أستطيع تقوية نفسي بنفسي وهذه من المميزات التي أعطاها لي الله.
واستكملت " فريد شوقي " أنني أتحدث مع زوجي وأختي وأمي فقط في أي شيء يخصني وهم من يعلم عني كل شىء بالإضافة إلى أني أنا وزوجي أصدقاء.
وأضافت رانيا فريد شوقي، خلال لقائها في برنامج " تحيا الستات " مع الإعلامية "راغدة شلهوب " المذاع علي قناة " النهار "، أنى خجولة جدا ولكن لا يظهر هذا علي أثناء التمثيل كما أنني عنيدة إلى حد ما ولكن هذا قل مع السن كثيرا.
وأوضحت " فريد شوقي " أنني قوية ولست ضعيفة حيث أنني استطعت العمل والاستمرار بعد وفاة والدى كما أن هناك مواقف كثيرة في حياتي كنت أقاوم وأستمر دون انكسار.
وتابعت "فريد شوقي " أنني أستطيع تقوية نفسي بنفسي وهذه من المميزات التي أعطاها لي الله.
واستكملت " فريد شوقي " أنني أتحدث مع زوجي وأختي وأمي فقط في أي شيء يخصني وهم من يعلم عني كل شىء بالإضافة إلى أني أنا وزوجي أصدقاء.