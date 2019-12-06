اهم الأخبار.. الأهلي يفوز على الهلال السوداني.. نتيجة كلية الشرطة.. الجماهير تهتف ضد الخطيب



نتيجة كلية الشرطة 2019 -2020 .. وزير الداخلية يعتمد الطلاب الجدد المقبولين فاز النادي الأهلي على منافسه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقياسجل هدفي الأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي بالدقائق 16 و37، بينما سجل الهلال السوداني هدفه بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.











فازت مصر بتنظيم بطولتي كأس العالم للاسكواش للجامعات والتي ستقام خلال عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024 وكان الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطابا بذلك













قناة مصرية تنقل مباراة الزمالك وأول أغسطس فى دوري أبطال أفريقيا «الابتسامة المسالمة تجعلك ترى دائما أن العالم يبتسم لك».. كانت تلك الكلمات آخر ما نشرته ملكة جمال باكستان زينب نافيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» والتي نشرتها في 21 نوفمبر الماضي، قبل أن تلقى مصرعها في الولايات المتحدة الامريكية.





يلتقى فى تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق أول أغسطس الأنجولي على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.



نشر الفنان خالد النبوي صورة على حسابه الشخصي عبر "إنستجرام" من تكريمه في المسرح العربي بـ الإسكندرية الذي تم إنطلاق دورته الأولى يوم 4 ديسمبروعلق خالد النبوي على الصورة قائلا: "هذا التكريم يستحقه من علموني أولا امي وابي رحمهما الله"



اتجوز عليا بنت البواب اللي كانت بتطلع تنضف شقتي.. كلمات كانت كالسهام اطلقتها سيدة في بداية حديثها عن زوجها الذي خلعته بعد اكتشافها خيانته وقلة أصله.



انخفضت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 6-12-2019، إذ سجل عيار الذهب 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي- 659 جنيها للجرام، متراجعا بنحو 4 جنيهات حتى صياغة هذه السطور.