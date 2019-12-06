اهم الأخبار.. الأهلي يفوز على الهلال السوداني.. نتيجة كلية الشرطة.. الجماهير تهتف ضد الخطيب

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعة 6/12/2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
على الرغم من عدم إصدار اللائحة التنفيذية، بدأت الحكومة في تنفيذ وعودها وتطبيق بعض مواد قانون المعاشات الجديد، وفض التشابكات بين الوزارات، وذلك كما جاء في نص مواد قانون المعاشات الجديد، الصادر عن البرلمان في يوليو الماضي، والمصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
سامح شكري من منتدى روما: اتفاقا ليبيا وتركيا يعقدان الجهود الرامية لتسوية الأزمة
خصصت إدارة منتدى روما للحوار المتوسطي، جلسة خاصة لوزير الخارجية سامح شكري، لاستعراض رؤية مصر للأوضاع في الشرق الأوسط، أدارها كل من المحاوريّن "إيمي كيلوج" كبيرة مراسلي قناة Fox News الأمريكية، والإعلامي "مارك بيرلمان" بقناة France 24 .
بعد تكريمه | خالد النبوي يترحّم على والديه متأثرًا | وايمان العاصي تعلق
نشر الفنان خالد النبوي صورة على حسابه الشخصي عبر "إنستجرام" من تكريمه في المسرح العربي بـ الإسكندرية الذي تم إنطلاق دورته الأولى يوم 4 ديسمبروعلق خالد النبوي على الصورة قائلا: "هذا التكريم يستحقه من علموني أولا امي وابي رحمهما الله"
اتجوز عليا بنت البواب اللي كانت بتطلع تنضف شقتي.. كلمات كانت كالسهام اطلقتها سيدة في بداية حديثها عن زوجها الذي خلعته بعد اكتشافها خيانته وقلة أصله.
انخفضت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 6-12-2019، إذ سجل عيار الذهب 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي- 659 جنيها للجرام، متراجعا بنحو 4 جنيهات حتى صياغة هذه السطور.
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
فاز النادي الأهلي على منافسه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقياسجل هدفي الأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي بالدقائق 16 و37، بينما سجل الهلال السوداني هدفه بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
نتيجة كلية الشرطة 2019 -2020 .. وزير الداخلية يعتمد الطلاب الجدد المقبولين
نتيجة كلية الشرطة 2019 -2020 .. وزير الداخلية يعتمد الطلاب الجدد المقبولين
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠ وكانت كلية الشرطة انتهت من إعداد الكشوف النهائية، وتم إرسالها لوزير الداخلية لاعتمادها فى الساعات الماضية.
مصر تفوز بتنظيم بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات
مصر تفوز بتنظيم بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات
فازت مصر بتنظيم بطولتي كأس العالم للاسكواش للجامعات والتي ستقام خلال عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024وكان الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطابا بذلك
«الابتسامة المسالمة تجعلك ترى دائما أن العالم يبتسم لك».. كانت تلك الكلمات آخر ما نشرته ملكة جمال باكستان زينب نافيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» والتي نشرتها في 21 نوفمبر الماضي، قبل أن تلقى مصرعها في الولايات المتحدة الامريكية.
قناة مصرية تنقل مباراة الزمالك وأول أغسطس فى دوري أبطال أفريقيا
قناة مصرية تنقل مباراة الزمالك وأول أغسطس فى دوري أبطال أفريقيا
يلتقى فى تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق أول أغسطس الأنجولي على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.
على الرغم من عدم إصدار اللائحة التنفيذية، بدأت الحكومة في تنفيذ وعودها وتطبيق بعض مواد قانون المعاشات الجديد، وفض التشابكات بين الوزارات، وذلك كما جاء في نص مواد قانون المعاشات الجديد، الصادر عن البرلمان في يوليو الماضي، والمصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
سامح شكري من منتدى روما: اتفاقا ليبيا وتركيا يعقدان الجهود الرامية لتسوية الأزمة
خصصت إدارة منتدى روما للحوار المتوسطي، جلسة خاصة لوزير الخارجية سامح شكري، لاستعراض رؤية مصر للأوضاع في الشرق الأوسط، أدارها كل من المحاوريّن "إيمي كيلوج" كبيرة مراسلي قناة Fox News الأمريكية، والإعلامي "مارك بيرلمان" بقناة France 24 .
بعد تكريمه | خالد النبوي يترحّم على والديه متأثرًا | وايمان العاصي تعلق
نشر الفنان خالد النبوي صورة على حسابه الشخصي عبر "إنستجرام" من تكريمه في المسرح العربي بـ الإسكندرية الذي تم إنطلاق دورته الأولى يوم 4 ديسمبروعلق خالد النبوي على الصورة قائلا: "هذا التكريم يستحقه من علموني أولا امي وابي رحمهما الله"
اتجوز عليا بنت البواب اللي كانت بتطلع تنضف شقتي.. كلمات كانت كالسهام اطلقتها سيدة في بداية حديثها عن زوجها الذي خلعته بعد اكتشافها خيانته وقلة أصله.
انخفضت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 6-12-2019، إذ سجل عيار الذهب 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي- 659 جنيها للجرام، متراجعا بنحو 4 جنيهات حتى صياغة هذه السطور.
روت الدكتورة منى قماح، مدير قصر ثقافة كفر الدوار السابق، تفاصيل إلغاء تعيينها مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار بسبب أنها منتقبة، لافتة إلى أنها خريجة كلية فنون جميلة بتقدير إمتياز، وكانت الأولى على الدفعة، وتم تعيينها في 2012 أخصائية فنون تشكيلية في قصر ثقافة كفر الدوار.
احتوى محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، ازمة جماهير النادي الأهلي المتواجدة باستاد السلام لحضور مواجهة الأهلي والهلال السوداني.