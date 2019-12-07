عنيد ولا تسمع إلا لعقلك.. 7 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج للمواليد ٧ ديسمبر.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 7 ديسمبر فإن ذلك يعني أن لديك روح مغامرة، وتميل للاهتمام بمجالات متعددة.. أنت أيضا عنيد ولا تستمع إلا لعقلك، وتحافظ على إخفاء جوانب من شخصيتك لذا قد تبدو غامضا جدا.





نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.