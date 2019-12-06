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رياضة

شباب الأهلي والجزيرة يكملان المربع الذهبي في كأس الخليج العربي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:26 م
شباب الأهلي
شباب الأهلي
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إسماعيل محمود
تأهل نادي شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي بـ كأس الخليج العربي، وذلك بعد اكتساحه الوصل بنتيجة 5-1.

تقدم شباب الأهلي عن طريق محمد مرزوق في الدقيقة 19، قبل أن يعادل عبدالله جاسم النتيجة للوصل في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، سجل لاعبو شباب الأهلي 4 أهداف في الدقائق 62، 83، 88 و93، عن طريق ليوناردو دا سيلفا وفيديريكو نيكولاس وسيلفا هنريكي وأحمد خليل، على الترتيب، ليحجزوا مقعدًا لفريقهم في نصف النهائي.

كما تأهل نادي الجزيرة لنصف النهائي أيضًا، بفوزه على الوحدة 4-0 ، ليكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي، بعد تأهل ناديي النصر والعين سلفًا لهذا الدور.
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