تجارة عين شمس تنظم «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030» ..اليوم

تنظم وحدة الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس مؤتمرها السنوي الرابع والعشرون بعنوان "إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠" اليوم، السـبت بدار ضيافة جامعة عين شمس.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أ.د نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د خالد قدرى عميد كلية التجارة رئيس المؤتمر ، أ.د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر.



يتضمن المؤتمر ثلاثة محاور: المحور الأول هو التحول الرقمي والتنمية المستدامة ويشمل التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي ، تطبيق معايير التميز المؤسسى من خلال للتحول الرقمي ، التسويق الرقمي وإستخدام شبكات التواصل الاجتماعى، منهجية التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، منهجية التحول الرقمي المرتبطة بالبيئة، منهجية التحول الرقمي المرتبطة بالجوانب الاجتماعية إلى جانب ادارة الابتكار والابداع المرتبطة بالتحول الرقمى وتكنولوجيا التحول الرقمي. أما المحور الثانى فهو ادارة ازمات ومخاطر التحول الرقمي ويحتوى على عدة نقاط منها مخاطر التحول الرقمي ، أمن الاقتصاد الرقمي، حساب التكلفة والعائد فى الاقتصاد الرقمي، ادارة الازمات المرتبطة بالتحول الرقمي ، إدارة مخاطر الادمان الرقمي واستخدام الانترنت، امن المعلومات المرتبطة بالتحول الرقمي و نماذج ادارة مخاطر التحول الرقمي فى العالم.



أما المحور الثالث فيحمل عنوان الاساليب التكنولوجية الحديثة لادارة مخاطر التحول الرقمي ويتضمن تطبيقات الذكاء الصناعي لإدارة مخاطر التحول الرقمي، تقنية البلوك تشين للتحول الرقمي وإدارة المخاطر ، استخدام الشبكات العصبية فى ادارة الأزمات والمخاطر للتحول الرقمي ، التحول الرقمي وانترنت الأشياء وتأثير التحول الرقمي على التعاملات المالية لدى الشركات والبنوك .