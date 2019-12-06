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أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية تعبر عن تقديرها لدعم الكونجرس الأمريكي حل الدولتين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:28 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعربت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها لما جاء في القرار الصادر عن الكونجرس الأمريكي مساء اليوم ، الداعم لحل الدولتين ، والرافض لسياسة الضم والاستيطان والأمر الواقع والإجراءات أحادية الجانب ، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية قرار الكونجرس ردا على سياسة الإدارة الأمريكية الحالية الخاطئة، والتي كان آخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو والتي يعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي.

وقالت الرئاسة الفلسطينية ، في بيان ، إن ما جاء في هذا القرار يعد رسالة واضحة للإدارة الأمريكية واسرائيل، مفادها بأن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن السلام الحقيقي لن يتحقق دون العودة الى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وطالبت الإدارة الأمريكية بالتراجع عن سياساتها الخاطئة ابتداءً بموضوع القدس، وانتهاءً بدعم الاستيطان، ورفض حل الدولتين.

ويأتي ما جاء في القرار الذي صادق عليه أعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، منسجمًا مع قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والتي كان آخرها القرار 2334 لعام 2016.
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