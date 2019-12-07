حدث تاريخى.. أسوان تستعد لاستضافة ضيوف منتدى السلام والتنمية المستدامة

" أسوان .. تتزين " " أسوان .. تتجمل " " أسوان .. تستعد " لإستضافة أكبر حدث تاريخى يتمثل فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال يومى 11 و 12 ديسمبر الحالى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعددًا من قادة وزعماء دول العالم ، وهو الذى يأتى بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 .



وفى هذا الصدد رصد " صدى البلد " حالة الطوارىء الجارية بعاصمة الشباب الإفريقى حيث تتزين وتتجمل بمعابدها ومناطقها الأثرية ومزاراتها السياحية لتكون في أبهى صورها لاستقبال هذا الحدث العالمي الذي يقام على أرضها، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية متنوعة تجعلها من أهم مقاصد السياحة العالمية والدولى ومشتى عالمى لكل زوارها وضيوفها.



فنجد بأن هناك العديد من المناطق الأثرية والمزارات السياحية جاهزة لإستقبال ضيوف المنتدى على هامش الفعاليات التى ستقام على مدار يومين ومن أبرز هذه المناطق منطقة معابد فيله الأثرية والتى شهدت خلال الفترة الماضية العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية ، بجانب رفع كفاءة الرصيف الرئيسى للمرسى الشرقى بطول 41,5 م وبعرض 9,5 م وبتكلفة مليون جنيه من إعتمادات وزارة الآثار ، فضلًا عن قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالى أطوال 315 مترا وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه والتى شملت أيضًا عمل تكاسى على ضفتى هذه المراسى ، علاوة على إنشاء بوابة رئيسية حضارية ورامب لذوى الإحتياجات الخاصة .



كما نجد من أبرز المزارات السياحية أيضًا السد العالى ورمز الصداقة لمصرية - الروسية الذى يمثل بانوراما جمالية تم إنشاؤها على جسم السد العالى ، بجانب المسلة الناقصة وغيرها من الجزر الطبيعية والحدائق كالحديقة النباتية للإستمتاع بالطقس الدافئ والطبيعة الخلابة والجو الجاف والشمس المشرقة، والتنوع الكبير فى الأنماط السياحية ما بين سياحة بيئية وترفيهية وعلاجية وسفارى وصيد ، وجزر نيلية ومحميات طبيعية .



وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجديد فور ساعات من توليه المنصب الجديد منظومة العمل الجارية حيث يعمل الجميع كفريق واحد وكخلية نحل لتطوير وتجميل المدينة بجودة عالية ومتميزة بالتزامن مع بداية الموسم السياحى.



وشدد اللواء أشرف عطية على أن تتم الأعمال بجودة عالية ومتميزة لتحقيق مبدأ الاستدامة وإظهارها فى أفضل صورة جمالية أمام زائريها مع بداية الموسم السياحى ، وكذلك لإستقبال الأحداث والمنتديات والمؤتمرات العالمية والإقليمية المماثلة.



وكلف اللواء أشرف عطية رئيس المدينة إلى ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة والإنارة العامة وتركيب وتجديد أعلام الجمهورية والمحافظة بأعمدة الإنارة وأعلى المبانى الحكومية والخدمية ، علاوة على إزالة الملصقات والإعلانات العشوائية التى تشوه المنظر العام للمدينة ، فضلًا عن إعادة الشئ لأصله للطرق بعد أعمال الحفر التى تمت لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.



وشدد أشرف عطية على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار العمل فى التطهير والتسليك للشبكات مع توزيع سيارات الشفط والسحب فى المواقع الساخنة التى تتكرر فيها ظاهرة الطفح والكسورات، وهو الذى يتوازى مع الالتزام بالتنوية وإبلاغ المواطنين وغرفة عمليات المحافظة قبل قطع مياه الشرب بوقت كاف حتى يتسنى لهم تدبير إحتياجاتهم من المياه وهو الذى ينطبق أيضًا فى حالة قطع التيار الكهربائى ، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف مع دعمها بالأطقم الطبية والكوادر البشرية المؤهلة ، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء ودعمها بمولدات إحتياطية لسرعة التعامل مع أى طوارئ أو فى حالة قطع التيار الكهربائى.



وفى نفس السياق قال خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان أنه متوقع أن تصل نسب الإشغال السياحى خلال فترة منتدى أسوان للسلام والتنمية الشاملة إلى نسبة الـ100% بالفنادق الثابتة والعائمة بمدينة أسوان السياحية.



وأضاف بأن المنتدى يضيف للمدينة السياحية المكانة التاريخية والجمالية لأسوان، خاصة أن ضيوف هذا المنتدى الهام هو ضيوف بارزة من شتى دول العالم وقاراته المختلفة والذين سيأتون إلى أسوان ليس لمجرد حضور فاعليات المنتدى ولكن للاستمتاع أيضًا بالمناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية والسياحية فيها.



وأوضح خيرى بأن أسوان خلال فترة المنتدى الدولى ستشهد انتعاشة سياحية للعاملين فى هذا القطاع من وسائل نقل أو مراكب نيلية أو فنادق ثابتة وعائمة أو سائقى حنطور أو لأصحاب البازارات السياحية وغير ذلك من المكاسب الأخرى.

