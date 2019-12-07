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محافظات

تمهيدا لتصدير الزرعية.. 10 معلومات عن بحيرة مريوط بالإسكندرية وتطويرها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
بحيرة مريوط
بحيرة مريوط
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أحمد عبد العزيز
على مدار سنوات تعرضت بحيرة مريوط بالإسكندرية للتعديات، تسببت في تقلص مساحتها، قبل أن يعود الأمل مجددا في إنقاذها مع الإعلان عن مشروع ضخم لتنميتها وإعادتها لسابق عهدها، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما نلى نرصد لكم أبرز المعلومات عن البحيرة وعملية تطويرها :

1- بحيرة مريوط إحدى أهم البحيرات في مصر و تعرضت على مدار سنوات طويلة لتعديات كبيرة
2- تقلص حجمها من 50 ألف فدان إلى 17 ألف فدان
3- أهم مصادر الأسماك في المدينة الساحلية
4- أدت تلك التعديات إلى التأثير بشكل كبير على أعمال الصيد في البحيرة
5- يهدف مشروع التطوير إلى زيادة انتاج أسماك البلطى والمبروك داخل البحيرة بأنواعه
6- تطهير المجرى المائى للمسطحات المائية من الحشائش.
7- يهدف المشروع إلى استغلال المساحات الشاسعة ببعض المفرخات لإنتاج أسماك مائدة
8-تصدير بعض أنواع الزريعة "بلطى ، عائلة بورية ، مبروك"
9- إنشاء ممرات مائية بطول 430 م وذلك بهدف الحد من ظاهرة انحسار المياه عن حوض الـ 2000
10- تطوير مساحة 235 ألف متر مسطح بحوض الـ 6000 فدان وحوض الـ 5000 فدان
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